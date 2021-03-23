مايا مرسي تشيد بإنشاء فروع لـ«القومى للطفولة» بجميع المحافظات

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية.وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها بتلك الخطوة التى سيكون لها تأثير إيجابى كبير فى إنجاح العمل على الأرض بجميع المحافظات.يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد وجهت بإنشاء فروع للمجلس القومي للطفولة والأمومة بجميع محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأم والطفل.وستقوم بتقديم الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية للأم والطفل، باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة حماية الطفل، وذلك من خلال توفير سبل الإغاثات العاجلة للأطفال والتدخل العاجل في حالات تعرضهم للمخاطر الواردة بالمادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتنسيق مع لجان حماية الطفل بالمحافظات.