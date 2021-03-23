الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء استهداف المدنيين في النيجر

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن قلقه إراء تكرار الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين في النيجر.وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي - في بيان صادر اليوم الثلاثاء: بشدة الحادث الذي وقع أمس الأول الأحد في منطقة تاهوا بالنيجر والذي أسفر عن مقتل 137 شخصا.وقدم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي تعازيه لأسر الضحايا، داعيا إلى تعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل للحفاظ على أرواح البشر، وتضامن الجميع في هذه الأوقات العصيبة بشكل خاص.