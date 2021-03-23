رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 25 طن أتربة وتحرير 10 محاضر إشغال طريق بحى غرب المنيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:26 م
إشغال طريق بحي غرب
إشغال طريق بحي غرب المنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لتطهير شوارع حي غرب المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قامت بإزالة الإشغالات ورفع المخلفات، وتم تحرير 10 محاضر إشغال طريق ورفع 25 طن أتربة.

قال المهندس حامد فخري، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حى غرب مدينة المنيا قام على مدار يومين بتنفيذ حملات للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات استهدفت رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق الحى، وذلك في إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة حضارية.

وأوضح وليد فرحات رئيس حي غرب المنيا، أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بناحية طريق سكة تلة وشارع ترعة الدسوقي وميدان شلبي وطريق مصر أسوان الزراعي أمام مستشفى الصدر بامتداد عزبة الخشابة جنوبًا واستمر العمل على مدار ورديتي الصباحية والمسائية وتنفيذ حملة لتطهير الشوارع كأحد الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد حيث تم رفع 25 طن أتربة.

وأكد محمد حسين، سكرتير حي عرب، أن قسم الإشغالات قام برفع الإشغالات من منطقة طه السبع وسكة تلة وكوبري القنطرة، وتم تحرير 10 محاضر إشغال طريق في ضوء تيسير وتسهيل الحركة للمارة، وتم كنس ورفع القمامة بذات المنطقة، وجاء ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل علي تكثيف حملات النظافة والتجميل والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

من ناحيته؛ شدد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على رؤساء القرى والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمختلف أحياء وقرى المركز، وكلف نواب رئيس المدينة من خلال توزيع المهام على المتابعة ورفع التقارير أولًا بأول لضمان القيام بالتكليفات على الوجه الأكمل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

دراسة: مخاطر الوفاة بسبب الخرف أعلى بين المحرومين اجتماعيًا واقتصاديًا

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا