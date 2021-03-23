رفع 25 طن أتربة وتحرير 10 محاضر إشغال طريق بحى غرب المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لتطهير شوارع حي غرب المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قامت بإزالة الإشغالات ورفع المخلفات، وتم تحرير 10 محاضر إشغال طريق ورفع 25 طن أتربة.قال المهندس حامد فخري، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حى غرب مدينة المنيا قام على مدار يومين بتنفيذ حملات للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات استهدفت رفع كفاءة وتطوير عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق الحى، وذلك في إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لتكثيف أعمال النظافة والتجميل وخلق بيئة حضارية.وأوضح وليد فرحات رئيس حي غرب المنيا، أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بناحية طريق سكة تلة وشارع ترعة الدسوقي وميدان شلبي وطريق مصر أسوان الزراعي أمام مستشفى الصدر بامتداد عزبة الخشابة جنوبًا واستمر العمل على مدار ورديتي الصباحية والمسائية وتنفيذ حملة لتطهير الشوارع كأحد الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد حيث تم رفع 25 طن أتربة.وأكد محمد حسين، سكرتير حي عرب، أن قسم الإشغالات قام برفع الإشغالات من منطقة طه السبع وسكة تلة وكوبري القنطرة، وتم تحرير 10 محاضر إشغال طريق في ضوء تيسير وتسهيل الحركة للمارة، وتم كنس ورفع القمامة بذات المنطقة، وجاء ذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل علي تكثيف حملات النظافة والتجميل والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.من ناحيته؛ شدد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، على رؤساء القرى والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بمختلف أحياء وقرى المركز، وكلف نواب رئيس المدينة من خلال توزيع المهام على المتابعة ورفع التقارير أولًا بأول لضمان القيام بالتكليفات على الوجه الأكمل.