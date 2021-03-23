مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار فلسطين بشأن ضمان المساءلة والعدالة

سرائيليين هو إخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب، مؤكدًا أن جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى تتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، وإ

حقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته، اليوم الثلاثاء، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.وأوضح المالكي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها، وجاء التصويت كالآتي: 32 دولة لصالح القرار، وامتناع 6 دول، و6 دول ضد القرار (توجو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) وغياب البحرين عن التصويت.وأعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن امتنانه للدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الإنسان وواجب الدول ومسئولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.وأهاب بجميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقّا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على إسرائيل.وشدد المالكي على أن محاولات حماية مجرمي الحرب الإ