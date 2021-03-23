الهند: مقتل 4 شرطيين وإصابة 15 آخرين في هجوم للمتمردين الماويين

لقي 4 عناصر من الشرطة الهندية مصرعهم وأصيب 15 آخرون، بينهم 5 في حالة حرجة، في هجوم لمتمردين ماويين في منطقة "نارين بور" بولاية "تشهاتيسجاره" شرقي البلاد.وذكرت قناة (إن. دي. تي. في) الهندية، اليوم الثلاثاء: إن أفراد الشرطة كانوا عائدين من عملية ضد المتمردين الماويين عندما تم استهداف الحافلة التي كانت تقلهم بعبوة ناسفة.يشار إلى أن الحكومة الهندية تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة أربعة عقود كأكبر تهديد أمني داخلي، وينتشر المتمردون في 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28، ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف، ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصيني ماو تسي تونج.