معهد واشنطن: متغيرات جديدة تقتضي مراجعة أمريكا استراتيجية مواجهة الإرهاب





وحسب "ليفيت" يمكن للاستثمارات الصغيرة في المساعدة الثنائية لمكافحة الإرهاب أن تسفر عن تعاون مهم في القضايا المتعلقة بالقوى العظمى.



وأكد "ليفيت" أنه رغم حاجة واشنطن لاستمرار آلية تقديم المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات الناشطة لمكافحة الإرهاب، لكن يجب على الولايات المتحدة الانتقال بشكل متضافر إلى نهج أقل ارتكازًا على القوة العسكرية وأكثر تركيزًا على بناء القدرات المدنية.



وأوضح أنه من الضروري إعادة النظر أيضًا في آلية توجيه الرسائل الأمريكية، إذ لا ينبغي تصنيف جهود مكافحة الإرهاب من حيث الانتصار أو الهزيمة، بل من منطلق كونها جهدا مستمرا تَستخدم فيه الولايات المتحدة أدوات مختلفة للتنافس مع الخصوم وتعطيل الأعمال الإرهابية.



من جانبها، أكدت "كاترينا موليجان"، نائبة الرئيس بالنيابة لشئون الأمن القومي والسياسة الدولية في "مركز التقدم الأمريكي"، أن العديد من الأمريكيين لم يعد لديهم نفس مستوى القلق بشأن تهديد الإرهاب، التي كانت موجودة منذ 20 عامًا، لكن مع متغيرات اليوم وفي ظل إدارة بايدن، من المرجح أن تشهد السلطات الأمريكية رغبة متزايدة في إدارة مخاطر الإرهاب من خلال المؤشرات والتحذيرات الاستخباراتية.



وحسب وصف "موليجان"، فإن مجال الدبلوماسية الأمريكية الإنمائية في مكافحة الإرهاب في الخارج، يبقى جديرًا بالاستكشاف والاختبار، في ظل امتلاك الولايات المتحدة الآن أدوات معينة لم تكن متوافرة قبل عشرين عامًا، وأحدها هو "مركز المشاركة العالمية" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي لم يتم استخدامه بأقصى طاقته على الرغم من أن إدارة أوباما حافظت على وجوده في عامها الأخير، وزودته إدارة ترامب بالموظفين.



وتؤكد "كاترينا موليجان" أنه لا ينبغي وقف تمويل جهود مكافحة الإرهاب، لكن يجب على الولايات المتحدة التفكير بصورة أكثر فيما تريده بدلًا من السعي وراء الأمن التام بشكل مطلق وإلى أجل غير مسمى.



ويرى "كريستوفر كوستا" المدير التنفيذي لـ"متحف التجسس الدولي"، والذي عمل كمدير أقدم لمكافحة الإرهاب في "مجلس الأمن القومي" الأمريكي خلال إدارة ترامب، أنه لا بد من تصحيح مهمة مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه ليس من الضروري أن يكون الانخراط في المنافسة بين القوى العظمى منفصلًا عن نشر عدد صغير من قوات مكافحة الإرهاب في الخارج بصورة ذكية.



وبرهن "كوستا" على أن رؤيته لمواجهة الإرهاب تتسم بالشمولية، ضاربًا مثالًا على ذلك، بأنه يمكن أيضًا نشر القوات أغراض مكافحة الإرهاب وتحقيق هدف آخر هو التصدي للنفوذ الإيراني الخبيث، بشرط أن يدرك الشعب الأمريكي أن عمليات مكافحة الإرهاب هي جزء من منطقة رمادية أكبر تشمل كلًا من المهام التكتيكية والمعارك من أجل النفوذ.



وحسب "كوستا"، يجب على الولايات المتحدة أن تكثف جهودها لإنشاء مختلف الشراكات طويلة الأمد مع الحلفاء وتنميتها، لا سيما فيما يتعلق بمسألة مكافحة التطرف.



ولفت "كوستا" النظر إلى أن قضية الإرهاب الداخلي تشكل أولوية أيضًا، حيث أشار إلى أن التهديد الجهادي لا يزال مصيريًا أمام إدارة بايدن، لأن أيًا من الإدارات الرئاسية لم تتعامل بشكل مرضٍ مع الأيديولوجية، وطالب كوستا بأن تعالج الاستراتيجية الأمريكية الجديدة المظالم التي تغذي التطرف الجهادي المحلي، منوهًا بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لعام 2018 أكدت على التهديد الذي يشكله المتعصّبون البيض والنازيون الجدد، وفي ظل تطور هذه الديناميكيات، سيتعين على الإدارة الأمريكية الحالية مواجهة الإرهاب المحلي بشكل مباشر.

وسط متغيرات هيكلية طاغية على مسرح الأحداث العالمية، فرضت نفسها وبقوة، باتت قضية مواجهة الإرهاب تقتضي التعامل وفق استراتيجيات التكامل وليس التنافس، في إطار توجهات جديدة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو صياغة جديدة لمفهوم المصلحة الأمريكية.وقد أفرزت جائحة كورونا معطيات وقضايا من طراز خاص تتعلق بالأمن الوطني في الجوانب الصحية، والأمن الاقتصادي وتغير المناخ، وتأثيراته المختلفة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية، الأمر الذي يتطلب من واشنطن تكلفة ومسئولية مالية أكبر بكثير من مواجهة الإرهاب وفق المنظور التقليدي.وفي هذا السياق، قدم ثلاثة ممارسين ذى خبرة طويلة في مجال مكافحة الإرهاب من الإدارات الأمريكية الأخيرة رؤية موسعة لتقييم الاستراتيجية العامة لأمريكا، والنهج الخارجي، والتهديدات المحلية في فترة رئاسة بايدن، عبر ندوة بالاتصال المرئي عقدها مؤخرًا "معهد واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى.وحسب "ماثيو ليفيت"، مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن، فإن النهج الذي اعتمدته الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب على مدى العشرين عامًا الماضية، وكان ناجحًا في منع شن هجمات، لم يعد مستساخًا اليوم بسبب المنافسة التي تخوضها واشنطن مع القوى العظمى.وقال "ليفيت" إنه في إطار عمل "4 + 1" (روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية والتطرف العنيف) الذي تسترشد به وزارة الدفاع الأمريكية لتصنيف التهديدات الدولية وفق أولويتها، بقيت مسألة مكافحة الإرهاب أولوية قصوى، ولكن تم وضعها في مرتبة أدنى من الأهداف الأخرى، وهي: المنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا، والتهديدات الإقليمية من إيران وكوريا الشمالية.وفي حين يعتقد البعض أن الولايات المتحدة لا تستطيع الانخراط في صراعات "هامشية" متأصلة في مكافحة الإرهاب (على سبيل المثال، سوريا واليمن)، ومنافسة القوى العظمى في الوقت نفسه، إلّا أن مثل هذه الجهود يجب أن تكمّل بعضها البعض، لا أن تستبعد كل واحدة منها الأخرى.