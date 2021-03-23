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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الجزائرى يُجرى مشاورات مع قادة 3 أحزاب سياسية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:59 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، رؤساء 3 أحزاب سياسية في إطار المشاورات السياسية التي يجريها الرئيس تبون قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فإن الرئيس تبون استقبل اليوم كلا من: يزيد بن عائشة، الأمين العام لحركة النهضة، ومحمد الداوي، رئيس حزب الكرامة بالنيابة، وموسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية.

وكان الرئيس تبون قد أجرى خلال الفترة الماضية مباحثات سياسية مع كل من عبدالقادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وسفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، وعبد الرزاق مقري، رئيس حزب حركة مجتمع السلم "حمس"، ويوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وبرفقته عضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلعسل، وفيلالي غويني، رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني.

كما استقبل تبون كذلك كل من لطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، ولمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، وجمال بن عبدالسلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، وكمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري، والطيب زيتوني، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر سعدي، رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة.

وأجرى الرئيس الجزائري كذلك مشاورات سياسية مع كل من بلقاسم ساحلي، الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، وفاطمة الزهراء زرواطي، رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، وأبو الفضل بعجي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.

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