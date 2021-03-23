الصين تستدعي السفير البريطاني لتقديم احتجاج رسمي على العقوبات

استدعى نائب وزير الخارجية الصيني "تشين قانغ" اليوم الثلاثاء، السفيرة البريطانية لدى الصين "كارولين ويلسون"؛ لتقديم احتجاج رسمي على العقوبات التي فرضها الجانب البريطاني بخصوص الشؤون المتعلقة بمنطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين.وأعرب قانغ بالإنابة عن الحكومة الصينية - وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية اليوم - عن "إدانته الشديدة للعقوبات أحادية الجانب التي يفرضها الجانب البريطاني بذريعة ما يسمى بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ".وأكد قانغ أن عزم الحكومة الصينية لا يتزعزع بشأن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وستقوم برد ضروري ومشروع على ما وصفه بـ"فعل بريطانيا الخاطئ".