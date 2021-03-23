رئيس مجلس السيادة السوداني يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع باكستان

أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن تطلع السودان الدائم لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك مع باكستان.وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة تهنئة إلى الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، في الرسالة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتقدم والازدهار لباكستان.