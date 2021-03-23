شكاوى من محاولات للتزوير في الانتخابات الإسرائيلية

تقدم حزب "الأمل الجديد" المنافس في الانتخابات الإسرائيلية بشكوى رسمية إلى لجنة الانتخابات المركزية، مدعيا أنه تم إزالة بطاقات اقتراعه من عدة مراكز اقتراع في حيفا وسديروت ويافنيه والرملة، وقال إن حالات الاختفاء "منهجية وعلى صعيد وطني".وأبلغت محطتا اقتراع على الأقل في حيفا وبئر السبع عن اختفاء بطاقات اقتراع القائمة المشتركة.فيما قال حزب "يسرائيل بيتينو" إنه تم تغطية أوراق اقتراعه في محطتي اقتراع في أشكلون بأوراق اقتراع حزبي "شاس" و"الليكود".كما ظهرت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي حول مراقبي انتخابات وصلوا في وقت متأخر إلى بعض المحطات وقالوا إنهم تلقوا مغلفات لأوراق اقتراع قام شخص ما بوضع علامات عليها بقلم، في حين أنه لا يمكن أن يكون على مغلفات الاقتراع أي علامات على الإطلاق ويتم استبعاد أي مغلفات تم وضع علامة عليها بأي شكل من الأشكال خوفا من الاحتيال.