رئيس وزراء إيطاليا يؤكد ضرورة رأب الفجوة في الدولة

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، ضرورة وقف اتساع الفجوة بين جنوب إيطاليا وشمالها، وأهمية التركيز قبل كل شىء على النساء والشباب والاستثمار بأفضل طريقة ممكنة في الموارد التي ستصل من أوروبا.وقال دراجي، خلال مؤتمر "الجنوب- مشاريع لإعادة الإطلاق"، الذي تنظمه وزيرة الجنوب مارا كارفانيا، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: إن نجاح الشمال والجنوب في مهمة رأب الفجوة من شأنه أن يكون أيضًا خطوة نحو استعادة الثقة في الشرعية والمؤسسات، سواء كانت مدارس أو رعاية صحية أو عدالة، وإعادة الانطلاق الحقيقية تتطلب مشاركة نشطة من جانب جميع المواطنين.