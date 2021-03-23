أكثر من 50 ألف إصابة بـ«كورونا» في أمريكا خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ50584 حالة، ووفاة 590 شخصًا.وأفادت البيانات- التي نشرتها الجامعة- بأنه تم تسجيل 29 مليونا و870 ألفا و135 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و542 ألفا و993 حالة وفاة في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء.وتتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث عدد المصابين بفيروس "كورونا" وعدد الوفيات.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.