نيجيريا: الجيش والاستخبارات يكثفان الاستراتيجيات لإنهاء عمليات اختطاف الأطفال

كشفت تقارير إعلامية نيجيرية عن أن القيادة العسكرية العليا ووكالات الاستخبارات النيجيرية تعمل على خطة كبرى تتضمن استراتيجية عملياتية مشتركة لوقف عمليات الاختطاف المتفشية ضد أطفال المدارس في شمال البلاد.ونسبت صحيفة (THISDAY) النيجيرية، اليوم الثلاثاء، إلى مصادر وصفتها بالموثوقة، تأكيدها أن الجيش وأجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى تعمل على خطة كبرى من شأنها القضاء على أعمال اللصوصية المسلحة والتمرد والاختطاف بعد ورود أنباء عن أن بعض الأشخاص ذوي النفوذ هم من دبروا هذه الجرائم، وذلك عقب إشارة المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها حتى الآن إلى وجود رعاة ناشطين في عمليات الخطف الجماعي المستمرة لأطفال المدارس.وأفاد الجيش النيجيري، في بيان له، بأنه يبذل جهودا متضافرة لإنقاذ ثلاثة معلمين من مدرسة ابتدائية تابعة لهيئة التعليم المحلية بقرية "راما"، بمنطقة بيرنين جواري الحكومية المحلية بولاية كادونا، تعرضوا للاختطاف من قبل قطاع الطرق.وأكد الجيش النيجيري أيضا أنه قتل 40 إرهابيا وفقد أربعة أفراد، يوم السبت الماضي، خلال اشتباك مع عناصر من بوكو حرام وإرهابيي ولاية غرب إفريقيا الإسلامية على أطراف بحيرة تشاد وتومبوس.وأوضح أن قواته دمرت شاحنات المتمردين واستولت على ذخائرهم، وذلك في سياق الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش بغطاء جوي، والعناصر المتمردة، حيث تم اعتقال عدد من الإرهابيين وتدمير شاحناتهم، فضلا عن القضاء على 41 إرهابيا في منطقة بورنو، واستيلاء القوات على أسلحة متطورة كانت بحوزة الإرهابيين وتمكنها من إنقاذ 60 امرأة مسنة وطفلا من خاطفيهم.كما أحبطت قوات من قوة الرد السريع من الفرقة الأولى بالجيش النيجيرى، الأسبوع الماضي، محاولة من جانب قطاع الطرق لاختطاف بعض طلاب المدرسة الثانوية الدولية الواقعة فى ريجاتشيكون بولاية كادونا.وأفاد العميد محمد يريما الناطق باسم الجيش النيجيري، في بيان صحفي، بأنه عقب تبادل لإطلاق النار، تمكنت القوات من إنقاذ 180 شخصا، من بينهم 132 طالبا و40 طالبة وثمانية موظفين مدنيين بولاية كادونا، مشيرا إلى إحباط محاولة أخرى لاختطاف تلاميذ من مدرسة العلوم الحكومية الثانوية بالولاية.