ليبيا تشارك في أعمال اللجان التحضيرية لاجتماعات وزراء الداخلية العرب

شـاركت وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء في أعـمـال اللـجـان الـتحـضـيريـة لأعـمـال الأمـانـة الـعامـة لمـجـلس وزراء الـداخـلـية الـعرب عـبـر الـدوائـر الـمـغلـقة.وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية - وفقا لما أوردته بوابة " إفريقيا" الليبية - أنه جرى مـناقـشـة ومـراجـعـة بـنـود جـدول الأعـمـال والـتـي تهدف لتـعزيـز ودعـم الـعـمـل الأمـنـي الـعـربـي الـمـشـترك، بـمـا يـخـدم مـصـالـح الـدول والأعـضـاء بـمـجلـس وزراء الـداخـلـية الـعـرب.وأضاف أن مـديـر مـكـتـب وزيـر الـداخـلـية الليبي عـمـيد نور الدين أبو جريدة ترأس اللـجـنة الـتحضـيريـة للـمؤتـمـرعـن دولـة لـيبيـا، وجرى تضمين مـلاحـظـات دولـة لـيبيـا فـي أجـنـدة الأمـانـة الـعامـة للـمؤتـمـر، ومـلاحـظـات دولـة لـيبيـا فـي أجـنـدة الأمـانـة الـعامـة للـمؤتـمـر.