القوات الإسرائيلية تغلق مداخل عدة قرى في فلسطين

أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مداخل عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال أغلق مداخل قرى وبلدات النبي صالح، وبيت ريما، ودير غسانة، وكفرعين، وقراوة بني زيد، ودير نظام، ودير أبو مشعل، وعابود.وأضافت أن الاحتلال منع مركبات الفلسطينيين من الدخول أو الخروج؛ ما تسبب باكتظاظ عشرات المركبات أمام المداخل المغلقة، موضحة اندلاع مواجهات في دير أبو مشغل، حيث أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.يذكر أن الاحتلال يغلق المداخل المذكورة خلال فترات متقطعة منذ أكثر من أسبوعين ولعدة ساعات.