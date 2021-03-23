نيران تلتهم عصارة قصب ومنزلًا في أبوتشت بسبب الطقس السيئ

نشبت نيران هائلة، اليوم الثلاثاء، في داخل عصارة قصب بالأوسط سمهود في الشمرات، والثانية بمنزل بقرية الحسينات، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، بسبب موجة الطقس السيئ.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الأتربي، يفيد بنشوب حريق في عصارة بالأوسط سمهود بالشمرات، وآخر بمنزل بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.جرى الدفع بسيارات الإطفاء برئاسة النقيب علاء الديب، والنقيب جمال الشافعي، وإشراف الرائد رامي إيهاب، وتم السيطرة على الحريقين، وتحرر محضران بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.