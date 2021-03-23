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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفل وإحداث عاهة لوالده في حلوان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:57 م
جريدة الدستور
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات في التهمة الأولى "هتك العرض"، وقررت اليوم تأجيل القضية لدور أبريل المقبل في التهمة الثانية.

مباراة بين الاطفال في أحد شوارع منطقة حلوان، بينما اشتدت وتيرة اللعب وحماس الاطفال تناقلت الكرة بين ارجل الاطفال تارة علي الارض وتارة اخري في الهواء واذ فجأة اختفت الكرة وبدأ الاطفال في البحث عن الكرة، في الوقت نفسه كان يقف شخص من بعيد يراقب الطفل «م. ع» استغل فكرة بحثه عن «كرته» واستدرجه لمدخل أحد العقارات المجاورة بحجة البحث معه عن الكرة وهتك عرضه بالقوة.

هتك عرض طفل وإصابه والده

ذهول أصاب الصغير، الذي أسرع والده بتقديم بلاغ يفيد بالواقعة ضد المتهم، فقرر الجاني الانتقام منه بضربه في في ذارعه الأيمن فأحدث له عاهة.

البحث عن الكرة وراء استدراج الطفل

الطفل يلهو مثل أقرانه أمام منزلهم مع أصدقائه، لم يكن يتخيل أنه سيكون فريسة المتهم التى سيفرغ بها شهوته بعد دقائق معدودة، ذابحا براءة الطفل بسكين بارد، فبعد مراقبة المتهم لضحيته والتخطيط الماكر للإيقاع بالطفل في شباك جرمه الآثم، حيث استدراج الطفل داخل عقار تحت الإنشاء، متخذا البحث عن الكرة مع الطفل حجة لفعلته، فقام بملامسة مناطق عفة الطفل وخلع ملابسه رغما عنه وكتم صرخاته غير مبال لها، ثم لاذ بالفرار.

المتهم يعتدي على والد الطفل

وصلة من البكاء المرير للطفل الذى أصبح بغمضة عين ضحية لم يكن له حول ولا قوة، ذهب لوالده لكي يسرد عليه ما حدث له اشتعل غضبه، واتجه على الفور بتقديم بلاغ ضد المتهم بدائرة القسم.

وبمجرد أن علم الجاني بتحرير والد الطفل بلاغا ضده إلا وقرر الانتقام منه، مستغلًا عودته إلى المنزل فجمع أخاه ووالده للتعدي عليه بالضرب مستخدمين لذلك سلاحا أبيض «كزلك»، مما أحدث له عاهة أسفل ذراعه الأيمن والتي منعته من تحريكه، فتوجه إلى دائرة قسم شرطة المعصرة وحرر محضرا آخر ضد المتهمين.

التحريات

توصلت التحريات السرية لكريم عبدالعاطي ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة، لصحة الواقعة وتم ضبط المتهمين، وهم كل من "جمعة ر" عامل 30 سنة، و"علي ر"، عامل 28 سنة، و"ربيع ع عامل"، 64 سنة.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكابه الواقعة الأولى وهي هتك عرض الطفل، واعترف المتهمون الآخرون بارتكاب الواقعة الثانية "العاهة" لوالد الطفل وتم تقديمهم أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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