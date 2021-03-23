عاصفة ترابية تضرب شمال سيناء

تعرض مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، ظهر اليوم الثلاثاء، لعاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير.ومن جانبه، قرر المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بمختلف أجهزة ومديريات المحافظة، فيما واصلت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام المتابعة المستمرة الظروف الجوية مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية.وأصدر المحافظ توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومنها المستشفيات والإسعاف والمدارس ومراكز الشباب وباقي مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين، ورفع حالات الطوارئ تحسبًا لأية تطورات جديدة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.