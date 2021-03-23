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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يدعو أنصاره للتصويت في انتخابات «الكنيست»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:54 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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نشر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، منذ قليل، تسجيلا صوتيًا له عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يدعو فيه أنصار حزبه إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست والإدلاء بأصواتهم.

وقال نتنياهو، في التسجيل الصوتي،: "أنا أرى أن الإقبال على الانتخابات في مناطق الجنوب ضعيفًا، يجب على الليكوديين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع الآن، اصطحبوا العائلة والأصدقاء، نحن نحتاج مقعدين آخرين من أجل أن نفوز ونشكل حكومة يمينية قوية".

وتجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلي الرابع والعشرين، اليوم، بمشاركة 39 قائمة، فيما تنتهي عملية التصويت في الساعة العاشرة مساء.

وتعد تلك الانتخابات هي الرابعة خلال عامين، وتشهد منافسة قوية بين نتنياهو، وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.

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