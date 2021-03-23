رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس والأمم المتحدة تبحثان برامج تمويل المشاريع ودعم الصحة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:47 م
هشام مشيشي
هشام مشيشي
طباعة
بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، اليوم الثلاثاء، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، برامج عمل منظومة الأمم المتحدة في تونس بالنسبة للفترة القادمة لتحقيق برامج التنمية حسب الأولويات المطروحة.

وثمن المشيشي- حسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - مجهودات المنظمة الأممية في توفير آليات تمويل المشاريع، ودعم الصحة ومقاومة الفقر، داعيًا إلى زيادة تعزيز أواصر التعاون، خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

من جهته، أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أن المنظمة الأممية مستعدة لدعم مجالات التعاون مع تونس خاصة في مجال التنمية المستدامة، باعتبار أنه ينسق بين 23 هيئة أممية تعمل على قطاعات الصحة والتشغيل والشئون الاجتماعية.

موضوعات متعلقة

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

عاصفة ترابية تخنق 37 عاملة بمصنع ملابس في المنيا

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون