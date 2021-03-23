تونس والأمم المتحدة تبحثان برامج تمويل المشاريع ودعم الصحة

بحث رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي، اليوم الثلاثاء، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال، برامج عمل منظومة الأمم المتحدة في تونس بالنسبة للفترة القادمة لتحقيق برامج التنمية حسب الأولويات المطروحة.وثمن المشيشي- حسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - مجهودات المنظمة الأممية في توفير آليات تمويل المشاريع، ودعم الصحة ومقاومة الفقر، داعيًا إلى زيادة تعزيز أواصر التعاون، خاصة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.من جهته، أفاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أن المنظمة الأممية مستعدة لدعم مجالات التعاون مع تونس خاصة في مجال التنمية المستدامة، باعتبار أنه ينسق بين 23 هيئة أممية تعمل على قطاعات الصحة والتشغيل والشئون الاجتماعية.