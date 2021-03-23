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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن 7 سنوات لعاطل خطف طبيبًا وصوره عاريًا بالإسكندرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:53 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامه بالاشتراك في خطف أستاذ دكتور بكلية الطب وسرقة ما بحوزته وتصويره عاريًا لمساومته.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبدالفتاح فريد الزارع، والسيد مصطفى الحوراني، وسكرتارية كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية رقم 6975 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور القسم يفيد ببلاغ بخطف شخص داخل إحدي الوحدات السكنية بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، عن قيام المتهم ف.ر.ي، عاطل، بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم في خطف المجني عليه م.ح.إ، أستاذ دكتور بكلية الطب، وذلك عقب اتفاق بين المتهم بمقتضاه التوجه إلى محل سكنه لتوقيع الكشف الطبي علي والدته فؤجي بقيام المتهم بسرقة ما بحوزته وتصويره عاريًا في وضع مخل، وذلك لتهديده بتلك الصور للحصول منه على مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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