رياح مثيرة للأتربة تضرب شوارع العاصمة (صور)

تعرضت ميادين وشوارع العاصمة لرياح مثيرة للأتربة والرمال تزامنا مع طقس مائل للحرارة نهارا.وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بدءا من مساء اليوم ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من غد الأربعاء 24 مارس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.