صندوق الإدمان يتلقى شكاوى اشتباه تعاطي سائقي حافلات المدارس للمخدرات

أعلن صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الخط الساخن للصندوق (16023) مستمر فى تلقى شكاوى أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس ويتم شن حملات مفاجئة للكشف على السائقين ومَن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.وأكد الصندوق، عبر موقعه الالكتروني، أن الحملات تأتي في الوقت الذى يكثف جهود حملاته للكشف عن متعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.