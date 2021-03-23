الصين ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

رحبت الصين، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، في تصريح اليوم؛ تعليقًا على المبادرة السعودية: "ترحب الصين بالمبادرات السياسية السعودية بشأن القضية اليمنية، وتقدر الإجراءات الإيجابية التي تتخذها المملكة لتخفيف حدة الوضع في اليمن".وأضافت: "تأمل الصين أن يصل اليمن إلى وقف شامل لإطلاق النار، ويعود إلى عملية التسوية السياسية في أقرب وقت ممكن، مع استعادة السلام والاستقرار والنظام الطبيعي هناك".