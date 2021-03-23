الصعيدى الأمين.. قصة شاب أعاد حقيبة شبكة بـ68 ألفًا لعروسين بقنا

في واقعة قد لا تحدث كثيرًا، أعاد بائع سوبر ماركت في منطقة الشئون التابعة لمركز قنا، اليوم الثلاثاء، شبكة عروسين تبلغ قيمتها 68 ألف جنيه، بعد أن عثر عليها بالقرب من محله التجاري.محمد شعبان مدني، مالك سوبر ماركت في مركز قنا، عثر على شبكة العروسين بالقرب من محله التجاري بمنطقة الشئون، داخل حقيبة بداخلها المشغولات الذهبية، إلا أنه ما كان عليه سوي التواصل مع رقم الهاتف المدون على الحقيبة، الخاص بمحل بيع الذهب، في محاولة للتوصل للعروسين من قبل إدارة محل المصوغات الذهبية.الشاب الأمين، بعد توصله مع محل بيع الذهب، انتظر لسؤال العروسين على حقيبة الشبكة، مع المحل، ليفاجأ بتواصل إدارة المحل معه مرة أخرى، وأسرة العروسين، ليقوم بالتأكد من مواصفات الشبكة، ويسلمها إليهم مرةً أخرى.