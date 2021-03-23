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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:45 م
قطر
قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 437 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و97 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 174762 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11738 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1679713 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 13376 حالة.

وسجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 275 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 349 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 161111 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 21806 جرعة من لقاحات (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 637461 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

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