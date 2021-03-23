أبرزها التفاح والرمان..فواكه تؤخر ظهور تجاعيد البشرة

التفاح

الرمان

الكريز

الجريب فروت

البرتقال

المانجو

بابايا

الفراولة

الموز

تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة متوهجة بعيدًا عن المنتجات الصناعية المليئة بمواد ضارة تعمل على إجهاد البشرة، وتظهر التجاعيد مبكرًا، وهناك فواكه طبيعية من شأنها الحفاظ على البشرة وتقليل التجاعيد عند المواظبة على تناولها، وفقًا لما أوضحته ولاء أبوالحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.مصدر غني بفيتامين سي، يساعد في الحفاظ على تماسك بشرتك، يمنعها من التعرض لأي ضرر جذري.له فوائد ممتازة للعناية بالبشرة، يساعد على ترطيبها ومضاد قوي للأكسدة.يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية البشرة.مثل الفواكه الحمضية الأخرى، له تأثير على تطهير الجلد، كما أنه جيد للبشرة الدهنية والمعرضة للبثور.غني بفيتامين سي، يمنح بشرتك توهجا ونضارة كبيرة.فاكهة غنية بفيتامينات A وC، تساعد في توحيد لون البشرة وتجديد شبابها.تحتوي على إنزيم غراء، مفيدة لإزالة خلايا الجلد الميتة، كما تساعد على تفتيح لون البشرة إذا تم استخدامها بانتظام على مدار فترة زمنية.تعتبر من عوامل تفتيح البشرة، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة وحمض الماليك، مما يساعدك في الحصول على توهج طبيعي.يعتبر الموز مغذيًا للغاية للبشرة، لاحتوائه على فيتامينات B وC وهو مصدر غني للبوتاسيوم، إذ يساعد البوتاسيوم على تنعيم البشرة.