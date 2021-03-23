أبرزها التفاح والرمان..فواكه تؤخر ظهور تجاعيد البشرة
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:51 م
شيماء دهبطباعة
تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة متوهجة بعيدًا عن المنتجات الصناعية المليئة بمواد ضارة تعمل على إجهاد البشرة، وتظهر التجاعيد مبكرًا، وهناك فواكه طبيعية من شأنها الحفاظ على البشرة وتقليل التجاعيد عند المواظبة على تناولها، وفقًا لما أوضحته ولاء أبوالحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.
التفاح
مصدر غني بفيتامين سي، يساعد في الحفاظ على تماسك بشرتك، يمنعها من التعرض لأي ضرر جذري.
الرمان
له فوائد ممتازة للعناية بالبشرة، يساعد على ترطيبها ومضاد قوي للأكسدة.
الكريز
يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية البشرة.
الجريب فروت
مثل الفواكه الحمضية الأخرى، له تأثير على تطهير الجلد، كما أنه جيد للبشرة الدهنية والمعرضة للبثور.
البرتقال
غني بفيتامين سي، يمنح بشرتك توهجا ونضارة كبيرة.
المانجو
فاكهة غنية بفيتامينات A وC، تساعد في توحيد لون البشرة وتجديد شبابها.
بابايا
تحتوي على إنزيم غراء، مفيدة لإزالة خلايا الجلد الميتة، كما تساعد على تفتيح لون البشرة إذا تم استخدامها بانتظام على مدار فترة زمنية.
الفراولة
تعتبر من عوامل تفتيح البشرة، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة وحمض الماليك، مما يساعدك في الحصول على توهج طبيعي.
الموز
يعتبر الموز مغذيًا للغاية للبشرة، لاحتوائه على فيتامينات B وC وهو مصدر غني للبوتاسيوم، إذ يساعد البوتاسيوم على تنعيم البشرة.
التفاح
مصدر غني بفيتامين سي، يساعد في الحفاظ على تماسك بشرتك، يمنعها من التعرض لأي ضرر جذري.
الرمان
له فوائد ممتازة للعناية بالبشرة، يساعد على ترطيبها ومضاد قوي للأكسدة.
الكريز
يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية البشرة.
الجريب فروت
مثل الفواكه الحمضية الأخرى، له تأثير على تطهير الجلد، كما أنه جيد للبشرة الدهنية والمعرضة للبثور.
البرتقال
غني بفيتامين سي، يمنح بشرتك توهجا ونضارة كبيرة.
المانجو
فاكهة غنية بفيتامينات A وC، تساعد في توحيد لون البشرة وتجديد شبابها.
بابايا
تحتوي على إنزيم غراء، مفيدة لإزالة خلايا الجلد الميتة، كما تساعد على تفتيح لون البشرة إذا تم استخدامها بانتظام على مدار فترة زمنية.
الفراولة
تعتبر من عوامل تفتيح البشرة، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة وحمض الماليك، مما يساعدك في الحصول على توهج طبيعي.
الموز
يعتبر الموز مغذيًا للغاية للبشرة، لاحتوائه على فيتامينات B وC وهو مصدر غني للبوتاسيوم، إذ يساعد البوتاسيوم على تنعيم البشرة.