رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها التفاح والرمان..فواكه تؤخر ظهور تجاعيد البشرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:51 م
تجاعيد البشرة
تجاعيد البشرة
شيماء دهب
طباعة
تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة متوهجة بعيدًا عن المنتجات الصناعية المليئة بمواد ضارة تعمل على إجهاد البشرة، وتظهر التجاعيد مبكرًا، وهناك فواكه طبيعية من شأنها الحفاظ على البشرة وتقليل التجاعيد عند المواظبة على تناولها، وفقًا لما أوضحته ولاء أبوالحجاج، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

التفاح
مصدر غني بفيتامين سي، يساعد في الحفاظ على تماسك بشرتك، يمنعها من التعرض لأي ضرر جذري.

الرمان
له فوائد ممتازة للعناية بالبشرة، يساعد على ترطيبها ومضاد قوي للأكسدة.

الكريز
يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية البشرة.

الجريب فروت
مثل الفواكه الحمضية الأخرى، له تأثير على تطهير الجلد، كما أنه جيد للبشرة الدهنية والمعرضة للبثور.

البرتقال
غني بفيتامين سي، يمنح بشرتك توهجا ونضارة كبيرة.

المانجو
فاكهة غنية بفيتامينات A وC، تساعد في توحيد لون البشرة وتجديد شبابها.

بابايا
تحتوي على إنزيم غراء، مفيدة لإزالة خلايا الجلد الميتة، كما تساعد على تفتيح لون البشرة إذا تم استخدامها بانتظام على مدار فترة زمنية.

الفراولة
تعتبر من عوامل تفتيح البشرة، إذ تحتوي على مضادات الأكسدة وحمض الماليك، مما يساعدك في الحصول على توهج طبيعي.

الموز
يعتبر الموز مغذيًا للغاية للبشرة، لاحتوائه على فيتامينات B وC وهو مصدر غني للبوتاسيوم، إذ يساعد البوتاسيوم على تنعيم البشرة.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا