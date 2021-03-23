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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 168 مخالفة متنوعة وضبط 6 أطنان ألبان فاسدة ببني مزار

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:32 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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نجحت حملة رقابية وتفتيشية مكبرة علي الأسواق والشوارع بمدينة بني مزار شمال محافظة المنيا ضمت التموين والطب البيطري والصحة وحماية المستهلك وإدارة الإشغالات بالوحدة المحلية في ضبط وتحرير 168 مخالفة متنوعة وضبط 6 طن و500 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار أن الوحدة المحلية قامت اليوم الثلاثاء الموافق 2332021 بتنظيم حملة رقابية وتفتيشية علي الأسواق والشوارع برئاسة عبد الله احمد عبد الوهاب الروبى نائب رئيس المركز وعضوية كل من احمد رمضان عبد العظيم وناصر نصار كامل ومحمد عبد النبى جاد الرب ادارة تموين بنى مزار وطه فتحي البدري مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمنيا ومحمود فخرى راشد عضو الجهاز حماية المستهلك بالمنيا والدكتور طارق محمد صلاح الطب البيطري ومصطفى محمد كامل مراقب اغذية ومحمود عامر زكى ومحمد مغربي حسن الادارة الصحية واحمد بهلول مدير الاشغالات بالمجلس واحمد رجب محمد مسئول ازالات واشغالات بالوحدة المحلية ووائل محمد امين ومحمد خيري شلقامى بقسم الازالات والاشغالات وقد قامت اللجنة بالمرور في الاسواق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة بنى مزار واسفرت الحملة عن تحرير 168 محضر ومخالفة متنوعة

وأوضح رئيس المركز أن المخالفات جاءت علي النحو التالي 120 محضر إزالة إدارية و15 محضر ضبط و15 إشغال طريق و12 محضر عدم الحصول علي شهادة صحية ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية و5 محاضر فواتير غير مرخصة كما تم ضبط 6 طن و500 كيلو ألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها.

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