الرئيس الكازاخى يطلب تزويد بلاده بشحنات إضافية من لقاح «سبوتنيك فى»

طلب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تزويد بلاده بشحنات إضافية من لقاح (سبوتنيك في) الروسي ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخية، اليوم الثلاثاء.وقالت الخدمة الصحفية- في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية: "جرت محادثة هاتفية اليوم بمبادرة من الجانب الكازاخستاني، طلب خلالها الرئيس الكازخي من نظيره الروسي تأمين شحنات إضافية من لقاح (سبوتنيك في)، فضلًا عن مناقشة سبل توسيع التعاون المتبادل في المجالين التجاري والاقتصادي".وأضاف البيان: "تم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز الجهود في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك وباستخدام لقاح "سبوتنيك في" الروسي في كازاخستان".وتطرق الرئيسان- خلال المحادثات أيضًا - إلى قضايا التفاعل في إطار اتحادات التكامل في الفضاء الأوراسي، كما اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.