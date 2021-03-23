أسوان تنفرد بمسابقة كأس التفوق للثانوية العامة «أونلاين»

نظمت مديرية التربية والتربية والتعليم بأسوان، فى سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، اليوم، مسابقة كأس التفوق (أوائل الطلبة للثانوية العامة) أونلاين للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠.وذلك فى ظل الأوضاع الحالية للبلاد، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى.وكلف الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، كلًا من: عبدالكريم لطفى مدير التعليم العام، وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، بمتابعة فعاليات المسابقة، وذلك بقاعة الحاسب الآلى بديوان المديرية.وذلك بحضور لجنة مكونة من:(حامد الشريف مدير إدارة التعليم الثانوى - سلمى محمود موجه عام التربية الاجتماعية - نهاد عبدالله موجه عام الحاسب الآلى وعدد من موجهى العموم).وقد قام موجهو عموم المواد بوضع الأسئلة، وشارك فى المسابقة جميع المدارس الثانوية على مستوى المديرية، وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة البصيلية الثانوية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية بالمركز الأول على مستوى المديرية بمجموع درجات بلغ ٧٥ درجة من ٨٦ درجة.وقامت اللجنة برصد المدرسة التى حصلت على المركز الأولى على مستوى كل إدارة تعليمية، وكانت النتيجة كالتالى: (البصيلية الأولى على مستوى إدارة إدفو - تساوت فى الدرجات مدرستى ابراهيم بشير ومحمد خالد بإدارة كوم امبو بمجموع درجات بلغ ٧٣ درجة - دراو الثانوية بنات بإدارة دراو التعليمية بمجموع ٧٢ درجة - توشكى بإدارة نصر النوبة التعليمية بمجموع ٧٢ درجة - أحمد طه حسين بإدارة أسوان التعليمية بمجموع ٦٦ درجة) ولتحقيق الشفافية اشترطت اللجنة أن يشارك كل فريق من داخل مدرسته، على أن يحضر مع الفريق معلم الحاسب الآلى بالمدرسة وموجه التربية الاجتماعية فقط.الجدير بالذكر أن الدكتورة إيمان حسين مستشار التربية الاجتماعية بالوزارة قد اشادت بتجربة أسوان فى تنظيم المسابقة أونلاين، وطالبت اللجنة المنظمة برفع تقرير مفصل يشمل كافة خطوات تنفيذ المسابقة كى يتم تعميمها على مستوى الجمهورية.ومن جانبه قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة لأبنائه فريق مدرسة البصيلية الفائز بالمسابقة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتمثيل المشرف لأسوان بتصفيات الجمهورية، مقدمًا الشكر لجميع أبنائه المشاركين فى المسابقة، مؤكدًا أن الاستفادة من التجربة هو الهدف الأسمى، وأن كل طالب شارك فى المسابقة هو بالفعل فائز.فى السياق ذاته، قدم الشكر للجنة المنظمة على نجاح التجربة، والظهور بهذا الشكل المشرف لتعليم أسوان.