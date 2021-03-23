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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل منتخب الفراعنة إلى كينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:00 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أقلعت من مطار القاهرة الدولي رحلة خاصة لمصر للطيران، رقم MS3030، بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320Neo، متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لخوض مباراته أمام منتخب كينيا المقرر لها الخميس المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقالت الشركة، في بيان الثلاثاء، إن مصر للطيران تقوم بدور الناقل الرسمي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في جميع مشاركاته الخارجية، وتحرص الشركة الوطنية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة له، خلال رحلات السفر والعودة بتسيير رحلات خاصة، وذلك توفيرا للوقت والجهد من منطلق مسئوليتها المجتمعية نحو دعم ورعاية كافة المنتخبات والفرق المصرية، التي تمثل اسم مصر في البطولات الدولية.

أضافت الشركة: "أنهت إدارة الرحلات الخاصة إجراءات تشغيل الرحلة، بالتنسيق مع السلطات والجهات المعنية، وقد تم إنهاء إجراءات سفر المنتخب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من كوفيد-19.

كان في استقبال بعثة المنتخب بمطار القاهرة فريق عمل مصر للطيران، وعلى رأسهم الطيار حسن منير نائب رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.​

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