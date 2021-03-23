الهند: تطعيم البالغين من العمر 45 عامًا فيما فوق أول أبريل

قال وزير الإعلام الهندي براكاش جافاديكار، إنه سيتم السماح للمواطنين البالغين من العمر 45 عامًا أو أكثر بالتسجيل لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بدءًا من أول أبريل المقبل.وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ هذا القرار بمن قبل مجلس الوزراء الهندي بناءً على توصية فريق العمل المسؤول عن جائحة فيروس كورونا ونصيحة الخبراء.تجدر الإشارة إلى أنه منذ يناير الماضي، قدمت الحكومة الهندية على مراحل لقاحات مضادة لفيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمال في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا وكذلك المواطنين البالغين أكثر من 60 عامًا.وكانت وزارة الصحة الهندية، قد أعلنت اليوم تسجيل 40 ألفًا و715 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع الإجمالي إلى 6ر11 مليون حالة، وحتى الآن، تلقى 48.5 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، وتم تلقيح 8 ملايين شخص بالجرعة الثانية من اللقاح.