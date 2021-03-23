مصر تشارك في ورشة تطوير الأجندة الرقمية العربية التابعة للإسكوا

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ورشة العمل المشتركة الأولى لتطوير الأجندة الرقمية العربية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المنعقدة يومي 23 و24 مارس عبر الإنترنت، في إطار الدورة الثانية والثلاثين لفريق العمل العربي حول استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تنظم ورشة العمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية.ويجمع الحدث خبراء إقليميين ودوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلين عن عدد من الهيئات العربية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة لمناقشة المشروع المشترك لبلورة الأجندة الرقمية العربية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وتستعرض ورشة العمل الأجندات والاستراتيجيات الرقمية الإقليمية والعربية القائمة والمرتقبة، حيث تناقش الأُطر والمنهجيات والنجاحات وأوجه القصور والدروس المستفادة وكيفية الاستفادة من تلك الأجندات والاستراتيجيات في إعداد الأجندة الرقمية العربية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.جدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تأسست في عام 1973 وهي واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بهدف تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان في كل منطقة من مناطق العالم.