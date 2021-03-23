رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الترويج للعقاقير المخدرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:02 م
أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العقاقير المخدرة والمهلوسة بأساليب مستحدثة.

كانت أجهزة الداخلية قد واصلت جهودها لملاحقة وضبط باقي عناصر التشكيل العصابى الذى تخصص فى ترويج العقاقير المخدرة، خاصة عقار الأكستاسى المخدر "الخبوط" والعقاقير المهلوسة، من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية الصاخبة للشباب، متخذين من تلك الحفلات ستارًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين فى ذلك أنواع موسيقى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وتحفيزهم على تعاطى تلك العقاقير المخدرة والترويج لتلك الحفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والسابق ضبط عدد من عناصره.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (شخص– مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، حيث يقوم المذكور بخلط "الشيكولاتة" بفطر المشروم المخدر، والذى يحتوى على إحدى المواد المدرجة بجدول المخدرات والتى تسبب الهلوسة، وضبطه بحوزته (عبوات تحوى فطر المشروم المخدر، عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر المشروم المخدر، أكياس لمخدر الماريجوانا، قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان، الخامات والأدوات الخاصة بعملية خلط الشيكولاتة بفطر المشروم).

وتم ضبط 3 أشخاص (مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، وضبط بحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة، كمية من مخدر الكوكايين، كمية من مخدر الماريجوانا، قطعة لمخدر الحشيش، زجاجة تحوى مخدر GHB، قطعة شيكولاتة مخلوطة بمخدر الحشيش، قطعة كيك مخلوطة بمخدر الحشيش، مبالغ مالية، عدد 3 هواتف محمولة، جهاز لاب توب، عدد 3 ميزان)، فيما تم ضبط (شخص– مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبحوزته (32 طابع مخدر LSD وعدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان).

واعترف المتهمون عقب مواجهتهم بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا