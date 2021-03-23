ضبط تشكيل عصابي تخصص في الترويج للعقاقير المخدرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العقاقير المخدرة والمهلوسة بأساليب مستحدثة.كانت أجهزة الداخلية قد واصلت جهودها لملاحقة وضبط باقي عناصر التشكيل العصابى الذى تخصص فى ترويج العقاقير المخدرة، خاصة عقار الأكستاسى المخدر "الخبوط" والعقاقير المهلوسة، من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية الصاخبة للشباب، متخذين من تلك الحفلات ستارًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين فى ذلك أنواع موسيقى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وتحفيزهم على تعاطى تلك العقاقير المخدرة والترويج لتلك الحفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والسابق ضبط عدد من عناصره.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (شخص– مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، حيث يقوم المذكور بخلط "الشيكولاتة" بفطر المشروم المخدر، والذى يحتوى على إحدى المواد المدرجة بجدول المخدرات والتى تسبب الهلوسة، وضبطه بحوزته (عبوات تحوى فطر المشروم المخدر، عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر المشروم المخدر، أكياس لمخدر الماريجوانا، قطعة لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان، الخامات والأدوات الخاصة بعملية خلط الشيكولاتة بفطر المشروم).وتم ضبط 3 أشخاص (مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، وضبط بحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة، كمية من مخدر الكوكايين، كمية من مخدر الماريجوانا، قطعة لمخدر الحشيش، زجاجة تحوى مخدر GHB، قطعة شيكولاتة مخلوطة بمخدر الحشيش، قطعة كيك مخلوطة بمخدر الحشيش، مبالغ مالية، عدد 3 هواتف محمولة، جهاز لاب توب، عدد 3 ميزان)، فيما تم ضبط (شخص– مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)، وبحوزته (32 طابع مخدر LSD وعدد من الأقراص المخدرة، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان).واعترف المتهمون عقب مواجهتهم بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.