البحرين والبرتغال تبحثان سبل التعاون الثنائي الاستثماري

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة والخدمات وحماية المستهلك البرتغالي جواو توريس، سبل تعزيز التعاون الثنائي والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن الجانبين ناقشا - أيضا في اتصال هاتفي أجراه الوزير البحريني بالوزير البرتغالي - المرحلة المقبلة من بدء المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة البحرين (للدورة الحالية) والاتحاد الأوروبي برئاسة جمهورية البرتغال، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات موضع الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية بين البلدين.