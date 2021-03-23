معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم ندوة حول السحابة الهجينة المفتوحة

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات ندوة بعنوان "السحابة الهجينة المفتوحة: الابتكار والمرونة والقابلية" اليوم الثلاثاء 23 مارس عبر الإنترنت.وتوفر الندوة مقدمة حول السحابة الهجينة المفتوحة والتحديات المرتبطة بها وفوائدها.جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس في عام ١٩٩٣ ويقدم مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمي لبناء القدرات والتدريب العملي والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.