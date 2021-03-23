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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة البيئة: اكتمال منظومة المخلفات ببورسعيد نهاية 2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:27 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اكتمال منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة بورسعيد، سيكون مع نهاية 2021، وذلك لتطوير مستوي النظافة والحفاظ علي البيئة، وكذلك الاستفادة من المخلفات.

وأشارت الوزيرة، إلى وضع اليات الانتهاء من إنشاء المدفن الخاص بالمخلفات الخطرة بالمحافظة، وكذلك دور إدارة المخلفات في التخطيط واعتماد التصميمات، وذلك خلال الإعلان عن بدء تحديث منظومة المخلفات الصلبة البلدية.

وأكدت الوزيرة، أن المحافظة تمتلك بنية تحتية تجعلها مؤهلة لإستقبال منظومة المخلفات الصلبة، وكشفت أن هناك جهود علي مدار عام ونصف لإنشاء المدفن، وبحثت مع محافظ بورسعيد، جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة، والتي تنطلق في 4 محافظات "بورسعيد الاسماعيلية القاهرة اسكندرية"، في المرحلة الأولى.

وأشارت" الدكتورة ياسمين فؤاد" إلي طرح عملية الجمع المنزلي ونظافة الشوارع، خلال شهري أبريل ومايو، وذلك مع جهود تجهيز المدفن، لتكتمل المنظومة بمحافظة بورسعيد في ديسمبر 2020.

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