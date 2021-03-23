كوريا الجنوبية تتسلم 250 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا غدًا

أعلن فريق العمل الحكومي المسئول عن حملة التطعيم في كوريا الجنوبية، وصول شحنة تتكون من 250 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد غدًا الأربعاء.وقال فريق العمل- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الثلاثاء - إن الشحنة تعد جزءًا من نحو 13 مليون جرعة لقاح تمكنت الحكومة الكورية الجنوبية من تأمينها من خلال عقد مع شركة (فايزر) الأمريكية للأدوية.وأوضح أنه سيتم نقل هذه الجرعات إلى 46 مركز تطعيم بمختلف أنحاء البلاد، حيث سيبدأ تلقيح المواطنين البالغين من العمر 75 عامّا فأكثر من يوم الخميس المقبل.وأشار إلى أنه من المقرر أن تتسلم الحكومة إجمالي 3.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" خلال الربع الثاني من العام الجاري. ومن المقرر أن تصل شحنة أخرى من 250 ألف جرعة الأسبوع المقبل.