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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تتسلم 250 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا غدًا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:42 م
كورونا
كورونا
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أعلن فريق العمل الحكومي المسئول عن حملة التطعيم في كوريا الجنوبية، وصول شحنة تتكون من 250 ألف جرعة من لقاح (فايزر) المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد غدًا الأربعاء.

وقال فريق العمل- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الثلاثاء - إن الشحنة تعد جزءًا من نحو 13 مليون جرعة لقاح تمكنت الحكومة الكورية الجنوبية من تأمينها من خلال عقد مع شركة (فايزر) الأمريكية للأدوية.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الجرعات إلى 46 مركز تطعيم بمختلف أنحاء البلاد، حيث سيبدأ تلقيح المواطنين البالغين من العمر 75 عامّا فأكثر من يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتسلم الحكومة إجمالي 3.5 مليون جرعة من لقاح "فايزر" خلال الربع الثاني من العام الجاري. ومن المقرر أن تصل شحنة أخرى من 250 ألف جرعة الأسبوع المقبل.

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