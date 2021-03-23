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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة البيئة: بورسعيد تفتقر إلي مدفن للمخلفات الخطرة

وزيرة البيئة: بورسعيد تفتقر إلى مدفن للمخلفات الخطرة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:47 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، آليات الانتهاء من إنشاء المدفن الخاص بالمخلفات الخطرة بالمحافظة.

وأكدت الوزيرة أن المحافظة تفتقر إلى المدفن، رغم امتلاكها بنية تحتية تجعلها مؤهلة لاستقبال منظومة المخلفات الصلبة، وكشفت عن أن هناك جهودًا على مدار عام ونصف لإنشاء المدفن.

وبحثت الوزيرة الإجراءات التي سوف تتم لإنشاء المدفن، ودور إدارة المخلفات في التخطيط واعتماد التصميمات، وذلك خلال الإعلان عن بدء تحديث منظومة المخلفات الصلبة البلدية، والذي تم اعتمادها قبل عامين.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد قد بحثت مع محافظ بورسعيد، جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة، والتي تنطلق في 4 محافظات "بورسعيد الإسماعيلية القاهرة إسكندرية"، في المرحلة الأولى.

وتهدف المنظومة إلى تطوير مستوي النظافة والحفاظ علي البيئة، وكذلك الاستفادة من المخلفات، وتتحمل تكلفة المنظومة الدولة المصرية، وتنطلق في محافظة بورسعيد يوليو القادم.

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