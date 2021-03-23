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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولون دوليون يشيدون بدور الأردن فى خدمة اللاجئين ويدعمون استمراره

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:43 م
جريدة الدستور
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أشاد مسئولون في الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالدور الإنساني الذي يلعبه الأردن على صعيد خدمة اللاجئين وإيوائهم، مؤكدين أهمية الاستمرار بدعمه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لسفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان، ماريا هادجيثيودوسيو، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، اندرس بيدرسن، والممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، دومينيك بارتش للحديث عن مؤتمر بروكسل الخامس الذي يترأسه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، بمشاركة الأردن والعديد من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن سفيرة الاتحاد الأوروبي بينت أن مؤتمر بروكسل فرصة لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في سوريا.

وقالت إن المؤتمر الذي سيعقد يومي 29 و30 مارس الجاري افتراضيًا، سيناقش الأزمة السورية ومستقبل المنطقة، بمشاركة أردنية، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعزيز الحوار بين جميع الجهات الدولية ذات النفوذ في الأزمة السورية، ويدعوها إلى توحيد الجهود في المؤتمر لإعادة تأكيد وتوطيد الدعم القوي لحل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

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