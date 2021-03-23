النسبة 34.6% حتى الثانية ظهرًا.. تراجع المشاركة في انتخابات الكنيست

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، أن التراجع مستمر في نسبة الأصوات، مقارنة بالانتخابات الأخيرة التي جرت العام الماضي.وأوضحت لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن نسبة التصويت بلغت 34.6%، بواقع مليوني و278 ألف مصوتًا، وذلك أقل بـ3.5% عن الانتخابات السابقة، كما شهدت الأصوات العربية تراجعا كبيرا، حسبما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.وبدأت عملية التصويت في انتخابات الكنيست الرابع والعشرون في الساعة السابعة صباحا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً، بمشاركة 39 قائمة، بينهم الأحزاب العربية من عرب 48.ويسعى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود، إلى الحصول على أغلبية الأصوات، والوصول إلى 61 مقعدًا على الأقل داخل الكنيست، لتشكيل حكومة ائتلافية من التيار اليميني.