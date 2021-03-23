رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا: اعتقال ستة أشخاص على خلفية قضية تجسس لصالح روسيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:50 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات البلغارية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ستة أعضاء على الأقل من خلية تجسس تعمل لحساب الحكومة الروسية، في العاصمة (صوفيا).

وأشارت تقارير إعلامية، اليوم، إلى أنه تم الإعلان عن حملة الاعتقالات للمرة الأولى من قبل التليفزيون الوطني البلغاري، والذي نقله عن مصادر حكومية لم يكشف عن هويتها، حيث أكد أن العديد من البلغاريين تم اعتقالهم في غارات متزامنة نفذها جهاز مكافحة التجسس في البلاد.

وأوضحت الحكومة البلغارية أنه تم توجيه اتهامات بالتجسس إلى ستة بلغاريين لصالح المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، وهي وكالة المخابرات العسكرية الروسية الأولى.

وأفادت الأنباء بأن الجواسيس الستة قدموا لموسكو أسرارًا عن الشئون العسكرية البلغارية، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، وقد انضمت بلغاريا، الحليف السابق للاتحاد السوفيتي، إلى الناتو في عام 2004 وإلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007.

وتزعم التقارير أن أعضاء حلقة التجسس قدموا أيضًا معلومات إلى الروس بشأن تواجد أفراد استخبارات الولايات المتحدة في بلغاريا والعمليات التي نفذوها. 

ومن بين وكالات الاستخبارات الأمريكية التي يُزعم أنها تأثرت بهذه الإفصاحات وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، إلا أن الولايات المتحدة لم تصدر تعليقًا رسميًا ردًا على تلك التقارير.

وغرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قائلًا إن "بلغاريا صديقة وحليفة وشريكة للناتو، وأن واشنطن تراقب باهتمام التحقيق البلغاري في حلقة تجسس روسية مزعومة".

وأشارت التقارير إلى أن رئيس حلقة التجسس المزعومة هو مسئول كبير متقاعد في وزارة الدفاع البلغارية تم تجنيده من قبل وكالة الاستخبارات الروسية، وتلقى تدريبًا في الحرف التجارية السرية من قبل مجنديه الروسيين.

أما العضو الآخر فهو ضابط استخبارات عسكري متقاعد يعمل حاليًا في مجال مكافحة التجسس في البرلمان البلغاري، إضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين في حلقة التجسس هم ضباط نشطون أو متقاعدون في القوات المسلحة البلغارية.

وأضاف تقرير التليفزيون أن زوجة رئيس عصابة التجسس هي مواطنة بلغارية روسية، كوسيط بين أفراد عصابة التجسس، ويُزعم أنها قامت بزيارات منتظمة إلى السفارة الروسية في مدينة صوفيا، حيث سلمت أسرارًا مسروقة مقابل حصولها على أموال نقدية.

يشار إلى أن السلطات البلغارية أعلنت عن تفكيك خلية يشتبه في أنها تتجسس لحساب روسيا، وطردت دبلوماسيين روسيين من السفارة الروسية في صوفيا، واعتبرتهما شخصين غير مرغوب فيهما.

من جانبها، انتقدت روسيا قرار الحكومة البلغارية ترحيل الدبلوماسيين الروسيين، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ردًا على هذه الخطوة.

موضوعات متعلقة

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

إغلاق موانئ السويس ونويبع لسوء الأحوال الجومائية

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

عاصفة ترابية تخنق 37 عاملة بمصنع ملابس في المنيا


الصور

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون