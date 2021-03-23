رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البيئة» تعلن بدء تحديث منظومة المخلفات الصلبة البلدية ببورسعيد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:24 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن بدء تحديث منظومة المخلفات الصلبة البلدية، والتي تم اعتمادها قبل عامين.

وأكدت الوزيرة، أن محافظة بورسعيد تملك بنية تحتية تؤهلها لأن تكون واحدة من أول المحافظات التي تشهد المشروع، وذلك لوجود مصنع قائم لتدوير المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلي طرح عملية الجمع المنزلي ونظافة الشوارع، خلال شهري أبريل ومايو، وذلك مع جهود تجهيز المدفن، لتكتمل المنظومة بمحافظة بورسعيد في ديسمبر 2020.

يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد قد بحثت مع محافظ بورسعيد، جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة، والتي تنطلق في 4 محافظات "بورسعيد الاسماعيلية القاهرة اسكندرية"، في المرحلة الأولى.

موضوعات متعلقة

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021 موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا