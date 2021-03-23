«البيئة» تعلن بدء تحديث منظومة المخلفات الصلبة البلدية ببورسعيد

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال زيارتها لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن بدء تحديث منظومة المخلفات الصلبة البلدية، والتي تم اعتمادها قبل عامين.وأكدت الوزيرة، أن محافظة بورسعيد تملك بنية تحتية تؤهلها لأن تكون واحدة من أول المحافظات التي تشهد المشروع، وذلك لوجود مصنع قائم لتدوير المخلفات.وأشارت الوزيرة إلي طرح عملية الجمع المنزلي ونظافة الشوارع، خلال شهري أبريل ومايو، وذلك مع جهود تجهيز المدفن، لتكتمل المنظومة بمحافظة بورسعيد في ديسمبر 2020.يذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد قد بحثت مع محافظ بورسعيد، جاهزية المحافظة لتطبيق المنظومة، والتي تنطلق في 4 محافظات "بورسعيد الاسماعيلية القاهرة اسكندرية"، في المرحلة الأولى.