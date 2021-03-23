وزير الإعلام اليمن: نحذر من استمرار قصف الحوثى لمخيمات النازحين

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات، قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أحد مخيمات النازحين غرب محافظة مأرب بالأسلحة الثقيلة، دون اكتراث لسلامة وحياة المئات من الأطفال والنساء في المخيم، بعد ساعات من وصول منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إلى المحافظة اليمنية.وقال "الإرياني"، في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نحذر من استمرار ميليشيا الحوثي في القصف العشوائي للأحياء السكنية ومخيمات النزوح في مأرب الذي يشكل تهديد لسلامة (2.707.544) مدني منهم 2.231.000 نازح غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الاعيان المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر".وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج لمخيمات النازحين والحيلولة دون ذهاب الأوضاع نحو مراحل جديدة من النزوح، كما ناشد المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في اليمن للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين وتخفيف معاناتهم.