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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل اليوم 26300 ميجاوات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:21 م
الكهرباء
الكهرباء
عمرو خان
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء 26300 ميجاوات وأن الحمل الأدني 18350 ميجاوات، لافتًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26300 ميجاوات مقابل 16900 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18350 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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