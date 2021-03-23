السيطرة على حريق اندلع في محل ملابس بالعتبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق اندلع داخل مخزن ملابس فى منطقة العتبة دون وقوع أى إصابات.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق مخزن ملابس بمنطقة العتبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.