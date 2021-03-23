رفع 2620 قطعة إشغالات متنوعة بالغربية

أعلن اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ حملات إشغالات مكبرة بمدينة المحلة على مدار 3 أيام متتالية، أسفرت عن رفع 2620 قطعة إشغالات متنوعة منها الحواجز والاستاندات وعربيات الكارو ومعروضات محلات، والبلدورات والتندات وترابيزات المعروضات والكراسي وتشوينات البائعين، والأخشاب والشماسي والجبالونات وحواجز خرسانية، وإعلانات، وتحرير 153 محضر إشغال طريق.وأشار رئيس المدينة، إلى أن تلك الحملات تمت بالاشتراك مع العقيد وسيم قنديل مأمور شرطة مرافق الغربية، وأجهزة الإشغالات بمجلس المدينة والأحياء، وشملت مناطق ميدان 23 يوليو، والمشحمة، والمحطة، وشارع البحر وشارع العباسي القديم، وشارع سعد زغلول بنطاق حى أول، وميدان الشون وعبد ربه وشارع البحر وشارع عشره، ومناطق المنشيه الجديدة، والعباسى الجديد نطاق حى ثان المحلة.وأكد رئيس المدينة أن هذه الحملة المكبرة التى استمرت فى أعمالها خلال 3 أيام بالعديد من المناطق بالمحلة، استهدفت رفع جميع الإشغالات الموجودة على الطرق ومنع جميع أصحاب المحلات من استغلال الأرصفة، والشوارع فى حركة البيع والشراء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.