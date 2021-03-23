رئيس جامعة القناة: تصحيح 44 مقررا دراسيا بكلية التجارة

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية التجارة الانتهاء من أعمال التصحيح الإلكتروني بوحدة القياس والتقويم بكلية التجارة، وعن ختام إحصائيات التصحيح الإلكتروني بالوحدة أشار إلى أنه تم تصحيح ٤٣ ألف و٣٧٨ ورقة امتحانية لشعبة اللغة العربية ( انتظام - انتساب) يمثلون ٤٤ مقرر دراسى.وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن أعمال التصحيح الإلكتروني تسير على قدم وساق، استعدادا لإعلان نتيجة الطلاب لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في اقرب وقت، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة حفاظا على صحة وأمان الطلاب، وجميع القائمين على العملية الامتحانية.وتابع رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من تصحيح ٢٦ألف و١٧٢ ورقة امتحانية لطلاب الانتظام، و١٧ ألف و٢٠٦ ورقة لطلاب الانتساب.هذا وحرص زكي على توضيح أعداد الأوراق التى تم تصحيحها بكل فرقة والتى جاءت كالتالى الفرقة الأولى١٠ آلاف و٣٩٤ ورقة امتحانية بواقع ٣٩٤٠ ورقة انتظام و٦٤٥٤ ورقة انتساب، الفرقة الثانية ١٠ آلاف و٧١٤ ورقة امتحانية بواقع ٦٣٨٩ ورقة انتظام و٤٣٢٥ ورقة انتساب، الفرقة الثالثة ١١ آلاف و٨٥٦ ورقة امتحانية بواقع ٨٢١٠ ورقة انتظام و٣٦٤٦ انتساب، أما الفرقة الرابعة بشعبها فقد جاءت احصائيتها كالتالى:تصحيح ٩ آلاف و٢١٦ ورقة امتحانية لشعبة المحاسبة، و١٠٩٠ ورقة امتحانية لشعبة إدارة الأعمال، و٦٠ورقة امتحانية لشعبة السياسية، و٤٨ ورقة امتحانية لشعبة الإقتصاد بإجمالي ١٠ آلاف و٤١٤ ورقة امتحانية لطلاب الفرقة الرابعة ٧٦٣٣ ورقة انتظام، و٢٧٨١ انتساب.جدير بالذكر أن عملية التصحيح الإلكتروني بوحده القياس والتقويم بكلية التجارة تتم تحت إشراف الدكتورة هدى عبدالله وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق فراج مدير الوحدة.