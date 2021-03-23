فاتن أبوطالب قائمًا بأعمال وكيل «طب الأسنان بطنطا» للتعليم والطلاب

‏أصدر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة فاتن أحمد صديق أبو طالب، الأستاذ والقائم بأعمال رئيس مجلس قسم الاستعاضة الصناعية للأسنان بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم الطلاب.وحصلت الدكتورة فاتن أبو طالب، على بكالوريوس (طب وجراحة الفم والأسنان) - (جامعة طنطا) - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1989، ودرجة ماجستير الاستعاضة الصناعية) - (جامعة طنطا) - عام 1994، ودرجة الدكتوراه فى ذات التخصص من (جامعة طنطا) - عام 1998.تدرجت في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1991،‏ معيد فى 1994، ‏مدرس مساعد 1995، مدرس في 1998، أستاذ مساعد في 2013، لتحصل على الأستاذية في 2018.