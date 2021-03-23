رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيوزيلندا بالقاهرة تزور الأقصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:17 م
محمد عبد القادر خيرى
محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر
هدى الأمير
طباعة
استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر صوفى جوليتير نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيوزيلندا بالقاهرة، فى أطار زيارتها لمحافظتى الأقصر وأسوان لبحث سبل التعاون بين الجانبين وللتعرف على السياحة والأمن.

ومن جانبها قالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيوزيلندا بالقاهرة أنها تسعى لمزيد من التعاون بين مصر ونيوزليندا ومعرفة مجالات التجارة وأنشطة الفنادق فى محافظة الأقصر والنشاط الذى من يقوم به السائح بعد جولته فى المعالم الآثرية، كما أستفسرت عن تأثير جائحة ڤيروس كورونا على المدينة وتعامل شركات السياحة مع هذه الجائحة.

ورحب نائب محافظ الأقصر بالنائبة النيوزلندية، واستعرض معها قطاع السياحة كأحد أهم أنشطة المحافظة ومصدر أساسى للدخل، وجنسيات السياح الذين يفضلون السياحة الثقافية، ودعاها لحضور عرض الصوت والضوء وعمل رحلة بالبالون الطائر لرؤية معالم المحافظة وجبل القرنة وكذا التجول بالأسواق السياحية والتعرف على المشغولات اليدوية المعروضة بالأسواق.

وأكد خيرى أن الفنادق فى محافظة الأقصر تعمل طبقًا لشروط وزارة السياحة، كما أن المحافظة بها سلاسل عالمية من الفنادق من فئة الخمس نجوم، موضحا أن الأقصر أستقبلت خلال الموسم السياحى الحالى رحلات مدرسية وجامعية وقطار الشباب، وأكد أن المحافظة من أقل المحافظات التى تأثرت بالفيروس العالمى وأننا من أعلى معدلات الشفاء، حيث تعمل المستشفيات طبقًا للبروتوكولات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروع مدن خالية من العنف ضد النساء

image description

محافظ دمياط تلتقى أعضاء مجلس الشيوخ

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

عمان تشارك فى منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمى

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تعود لعام 1943.. «قصة صورة» لـ روز اليوسف في طريقها للسجن

خالد جلال يكرم اسم المبدع بديع خيرى والفنانين عادل خيري وعلي الشريف

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا