رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيوزيلندا بالقاهرة تزور الأقصر

استقبل محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر صوفى جوليتير نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيوزيلندا بالقاهرة، فى أطار زيارتها لمحافظتى الأقصر وأسوان لبحث سبل التعاون بين الجانبين وللتعرف على السياحة والأمن.ومن جانبها قالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيوزيلندا بالقاهرة أنها تسعى لمزيد من التعاون بين مصر ونيوزليندا ومعرفة مجالات التجارة وأنشطة الفنادق فى محافظة الأقصر والنشاط الذى من يقوم به السائح بعد جولته فى المعالم الآثرية، كما أستفسرت عن تأثير جائحة ڤيروس كورونا على المدينة وتعامل شركات السياحة مع هذه الجائحة.ورحب نائب محافظ الأقصر بالنائبة النيوزلندية، واستعرض معها قطاع السياحة كأحد أهم أنشطة المحافظة ومصدر أساسى للدخل، وجنسيات السياح الذين يفضلون السياحة الثقافية، ودعاها لحضور عرض الصوت والضوء وعمل رحلة بالبالون الطائر لرؤية معالم المحافظة وجبل القرنة وكذا التجول بالأسواق السياحية والتعرف على المشغولات اليدوية المعروضة بالأسواق.وأكد خيرى أن الفنادق فى محافظة الأقصر تعمل طبقًا لشروط وزارة السياحة، كما أن المحافظة بها سلاسل عالمية من الفنادق من فئة الخمس نجوم، موضحا أن الأقصر أستقبلت خلال الموسم السياحى الحالى رحلات مدرسية وجامعية وقطار الشباب، وأكد أن المحافظة من أقل المحافظات التى تأثرت بالفيروس العالمى وأننا من أعلى معدلات الشفاء، حيث تعمل المستشفيات طبقًا للبروتوكولات التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.